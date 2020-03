Protesta en ISSSTE; demandan insumos

La base de trabajadores del ISSSTE en Reynosa, trabajan bajo protesta y con mantas en las paredes para exigir al Gobierno Federal y al ISSSTE Estatal, den los insumos suficientes para protegerse del Covid-19, ya que están expuestos y sin el equipo necesario.

Actualmente se tiene un total de 38 mil derechohabientes en Reynosa y 400 trabajadores en diversos turnos y de varias áreas.

José Luis Chávez Araiza, delegado sindical de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comentó que desde hace nueve días hicieron la petición para contar con los insumos como guantes, gel antibacterial, batas desechables, cubrebocas especiales N95 y gorros.

Explicó que el pasado 18 y 19 de marzo se entregó oficios al director de la institución pidiendo los insumos para atender el Covid-19 y a la fecha no hay nada, todo lo llevan los propios empleados.

"Estamos exigiendo cubrirnos y protegernos con los implementos que ya hay para no llevar a nuestra casa la infección, protegernos desde aquí, pero las autoridades estatales y de la ciudad de Mexico, no responden a nuestros pedidos, por eso trabajamos bajo protesta porque no nos dan los implementos necesarios, carecemos y nuestra población trabajadora está en riesgo de la población portadora asintomático que existen muchísimos en todo el mundo", dijo.

Explicó además pese a decreto presidencial, de que los trabajadores vulnerables -mayores de 65 años y con enfermedades crónicas se queden en casa, no se ha cumplido, ya que no se les ha dado el permiso, incluso hay circulares donde les piden a delegados que no se les de las facilidades a este sector laboral.

"Estamos desarmados antes de ir a la guerra, no se vale que jueguen con la salud de los trabajadores, los trabajadores son mexicanos y tienen derecho a la salud, le hago un llamado al Presidente y nos vea en el ISSSTE con las deficiencias que tenemos, como quiere que trabaje el sector salud si esta desarmado, quieren matarnos, si no nos mandan los insumos vamos a llenar a los trabajadores de coronavirus", expresó.

CASOS NEGATIVOS

El delegado sindical, recalcó que los casos sospechosos de coronavirus que han tenido en el ISSSTE, han salido negativos, pero si hay casos de influenza, aunque es grave pero se cuenta con vacuna.

Aunque tienen filtros no cuentan con cubrebocas en caso de detectar algún caso sospechoso, por lo que hacen el llamado.

El delegado sindical también dio a conocer que tiene información del sector salud, donde personas de Estados Unidos que viajaron a Europa, ingresaron a Reynosa y se pasearon el fin de semana por bares de la ciudad, lo que significa casos en Reynosa.

"Con uno que nos caiga y si no traigo cubre bocas puedo empezar a diseminar el virus y después no vamos aguantar tantos enfermos de coronavirus como pasa en España, Italia", explicó.

Señaló que se presentó un programa para formar una agenda para cubrir los espacios y reprogramar diversas acciones, pero se ha dado negativa.

SEÑALAN

Piden, no llegan

Se colocaron mantas en la institución.