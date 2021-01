Protegerá sólo 67 % meta de vacunación

El objetivo del presidente Joe Biden de administrar 100 millones de vacunas en los 100 primeros días en realidad significa que aproximadamente 67% de los estadounidenses deberían estar protegidos contra el COVID-19 durante ese periodo, indicó el domingo el doctor Anthony Fauci.

EFauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo que el objetivo del presidente es de 100 millones de vacunas, no personas. Las actuales vacunas requieren dos dosis.

Fauci sostuvo que será difícil llegar al objetivo incluso cuando Estados Unidos recientemente ha logrado administrar vacunas a aproximadamente un millón de personas todos los días.

Explicó que será más difícil de lograr una vez que se empiece a vacunar a personas fuera de hospitales y albergues de ancianos.

Fauci también dijo durante el programa "Face the Nation" de la televisora CBS que apoya una comisión nacional para comprender algunos de los problemas en la coordinación de la respuesta al COVID-19 a nivel estatal y local porque "no podemos decirles a los estados que se valgan por su cuenta".

Ron Klain, el jefe de despacho de la Casa Blanca de Biden, dijo que 100 millones de vacunas en 100 días es "un objetivo muy audaz y ambicioso" pero advirtió que el gobierno hará aun más si es posible.

FRUSTRANTES FILAS

El nominado del presidente Joe Biden para secretario de Salud expresó su propia frustración por las largas filas para vacunarse y las citas canceladas, en momentos en que escasean las vacunas y miles de estadounidenses no logran ser inoculados.

"Así no es como deben ser las cosas en Estados Unidos", dijo el domingo Xavier Becerra en el programa "State of the Union" de la televisora CNN.

"Esa no es la manera como debemos tratar a los más vulnerables y a los que más necesitan la vacuna. No es nuestro mejor momento", declaró Becerra.

Biden ha jurado distribuir 100 millones de vacunas en 100 días. Becerra dijo que no puede asegurar cuándo podrán vacunarse todos los estadounidenses que quieran hacerlo.

"Una vez que estemos al mando en el gobierno y ocupándonos del asunto, podremos ser más precisos", dijo Becerra. "Pero deben darnos una oportunidad de averiguar qué sucede en la cabina, qué causa que este avión se vaya en picada de forma tan severa".