Protegerá el Estado Mayor a candidatos

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó ayer el protocolo de protección personal a candidatos presidenciales, que sólo se aplicará en caso de que éstos lo soliciten al Instituto Nacional Electoral (INE).

En un mensaje a medios en la sede de la Secretaría, el funcionario explicó que el protocolo fue elaborado por el Estado Mayor Presidencial, cuyos elementos se encargarán de la seguridad de los candidatos interesados, al igual que la Policía Federal.

Con el protocolo, aseguró Navarrete, el Gobierno federal procura las condiciones de seguridad y gobernabilidad democrática para un proceso electoral limpio y transparente, en un marco de diálogo institucional.

“No se trata de trasladarle al Instituto Nacional Electoral una responsabilidad que constitucionalmente nos obliga a los niveles de gobierno hacerla y hacerla cumplir y valer muy bien. Se trata al contrario, de reconocerle al INE su papel constitucional.

“Éste es un invaluable servicio que se tiene que dar en un año electoral en México”, dijo Navarrete, quien recordó que la seguridad de los mexicanos “es un tema no claudicable, no negociable y no allanable, porque lo asumimos con toda responsabilidad”.

“En este proceso electoral estamos dispuestos a dar las mayores medidas de protección que así lo solicite quien lo requiera o sienta la necesidad de requerirlo, en las mejores condiciones posibles”, dijo en la conferencia que ofreció junto con el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Tras afirmar que la seguridad pública es una responsabilidad que la Federación asume con toda responsabilidad, Navarrete se comprometió a entregar información rápida y expedita en la materia cuando el órgano electoral la requiera.

En su oportunidad, Córdova aclaró que el INE no es responsable de las medidas de seguridad de ningún candidato, aunque fungirá como una especie de conducto entre los candidatos y las autoridades responsables de brindar seguridad.

“De transmitir los requerimientos de seguridad del personal que así lo soliciten los candidatos. Hacer énfasis en esta secuencia de responsabilidades legales es particularmente importante”, recalcó el presidente del INE.

“El INE no es el que debe juzgar las condiciones de seguridad, sino son las y los candidatos, y eventualmente los partidos políticos, quienes hacen, quienes deben hacer la solicitud al INE, () quienes tienen que detonar una solicitud de protección, de seguridad personal a quienes aspiran a un cargo de elección popular”.

Córdova Vianello precisó que la autoridad electoral tiene bien definidas sus funciones para realizar el proceso electoral federal, “pero no somos ni pretendemos ser, como tales, los responsables de generar condiciones de seguridad. No tenemos ni un mandato constitucional para tal efecto, ni las herramientas o los conocimientos para tal efecto”.