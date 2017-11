Protege Procuraduría el respeto por vida humana

McAllen, Tx.- El procurador general de Texas, Ken Paxton, declaró que la evidencia e informe presentado por la Procuraduría durante un juicio ante una Corte Federal de Distrito, demostró la legalidad y constitucionalidad del Proyecto de Ley 8 del Senado (SB 8), el cual prohíbe abortos por desmembramiento en el estado.

La ley fue promulgada en este año por la Legislatura, pero la corte de distrito la detuvo preliminarmente para que no pudiera entrar en vigor el primero de septiembre.

"Me siento optimista de que la corte de distrito va a concluir que Texas tiene un interés en proteger y fomentar el respeto de la vida humana, incluyendo a la vida no nacida, y que va a ratificar la autoridad legal del estado para proteger la vida y dignidad de los niños no nacidos en contra de la barbaridad de abortos por desmembramiento," dijo el Procurador General Paxton. "Durante el juicio, demostramos que el Proyecto de Ley 8 del Senado es legal y constitucional, y congruente con el respeto de la vida humana y éticas médicas aceptables."

La SB 8 prohíbe el desmembramiento en vida de bebés que todavía están en el vientre, un procedimiento que hace que el proveedor del aborto arranque las extremidades de un niño completamente formado hasta que muera.

Los abortos por desmembramiento son llevados a cabo con bebés de hasta 22 semanas, pero normalmente se hacen con bebés en el vientre a las 15 semanas o cerca de ese periodo. Hay una exención en la ley para emergencias médicas.

Durante el juicio, el Dr. Farr Curlin, un profesor de ética médica en Duke University, informó por parte del estado que SB 8 "simplemente requiere que el feto reciba un nivel mínimo de respeto...al prevenir que sea desmembrado en vida."

Y el Dr. Anthony Levatino, un ex doctor de abortos, elogió SB 8 porque, como él dijo, limita "un procedimiento absolutamente brutal en donde un ser humano vivo es desgarrado en pedazos" con instrumentos médicos.