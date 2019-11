Protegen a Medicaid; recuperan 63.5 mdd

McAllen, Tx.- La Procuraduría General de Texas resolvió una acción legal contra fabricante de productos farmacéuticos y recupera 63.5 millones de dólares para el programa estatal y federal Medicaid.

El acuerdo resuelve la demanda en contra de Lupin Limited, Lupin Inc. y Lupin Pharmaceuticals, Inc., y su Directora Ejecutiva Vinita Gupta, así como contra el Vicepresidente Ejecutivo de US Generics Robert Hoffman, bajo la Ley de Prevención del Fraude de Medicaid de Texas "TMFPA" por reportar fraudulentamente precios inflados de medicamentos al programa de salud.

"Identificar y prevenir el fraude de Medicaid sigue siendo una prioridad para la Procuraduría General. Gracias a la administración concienzuda de nuestra División Contra el Fraude a Medicaid Civil, una vez más hemos protegido a los contribuyentes y al cuidado de salud de los más vulnerables en Texas al defender el programa de Medicaid," dijo el Procurador General Ken Paxton.

"Quiero expresar mi aprecio por el apoyo, asistencia y cooperación de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, misma que administra el programa estatal de Medicaid, por ayudar a nuestra agencia a lograr estos resultados. Continuaremos luchando contra el desperdicio, el fraude y el abuso para proteger a los texanos y este programa".

Desde el 2000, el equipo de Fraude de Civil a Medicaid de la Procuraduría General de Texas ha investigado a decenas de fabricantes farmacéuticos por reportar precios inflados de medicamentos al programa Medicaid.

Medicaid reembolsó a las farmacias mucho más de lo que deberían por ciertos productos.

Directora Ejecutiva Vinita Gupta, de Lupin Limited, Lupin Inc. y Lupin Pharmaceuticals, Inc.