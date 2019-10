Protege vacuna antiinfluenza contra 4 variaciones del virus

Muchas veces las personas aunque se vacunen desarrollan algún tipo de enfermedad respiratoria, recordarles que la vacuna previene los casos graves de enfermedades respiratorias, no quiere decir que aunque me vacune no me voy a enfermar de la gripa". Santos Daniel Carmona Aguirre, jefe de Epidemiología

Cd. Victoria, Tam.- En la temporada invernal que recién inicia se esperan hasta 6 mil casos de enfermedades respiratorias adicionales por semana, así como por lo menos 500 virus relacionados con estas circularán entre la población entre los cuales destacan los tipos de Influenza AH1N1, AH3N2, Influenza B Linaje Victoria e Influenza B Linage Yamagata.

"Todos estos virus que están circulando, a todos ellos los contiene la vacuna, entonces sin problema la vacuna nos protege contra todas estas variedades de virus de Influenza", apuntó el jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Santos Daniel Carmona Aguirre, "por eso queremos invitar a todos los niños de 5 años, adultos mayores de 65, personas con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad pulmonar crónica como EPOC, tabaquismo crónico, personas con algún tipo de cáncer o VIH, para que se apliquen la vacuna".

El promedio semanal de enfermedades respiratorias que son atendidos en los Centros de Salud en Tamaulipas es de veinte mil casos, sin embargo, se espera un incremento del 30 por ciento a partir del presente mes. El funcionario de Salud recordó que además de la campaña de vacunación para la cual se contará con 600 mil dosis para los meses de invierno de 2019 y 2020, también se promueve una campaña de lavado de manos y consumo de alimentos ricos en vitamina C de manera preventiva.