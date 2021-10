Protege su música

Tina Turner vendió los derechos de su catálogo musical, que abarca seis décadas y en la que se incluyen éxitos como "What´s Love Got to Do With It" y "Private Dancer", a la editorial musical BMG.

No se han revelado los términos del acuerdo, pero la compañía discográfica anunció que incluye la parte de las grabaciones y los derechos de autor en posesión de la artista así como los derechos conexos, nombre e imagen.