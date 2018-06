Protagonizó un drama de la vida real

Ciudad de México.- Hay pocas mujeres tan respetadas en el mundo del cine como Meryl Streep. Su nombre es garantía de calidad en cualquier cinta y es una de las pocas actrices que todos aman.

A sus 69 años es felizmente casada, pero en el comienzo de su carrera todo era distinto y fue gracias al amor de John Cazale que el talento de Meryl floreció, aunque la historia de su romance tuvo un triste final.

-

SU TRANSFORMACIÓN Y PASADO EMOCIONAL

Cuando Meryl Streep llegó a Nueva York en 1976, tenía sólo 26 años de edad y acababa de recibir su maestría en Bellas Artes. En su infancia, la futura estrella llegó a pensar que era "muy fea para ser actriz". Su opinión cambió cuando en 1969 subió al escenario para una obra universitaria y probó los aplausos del público.

Streep había aplicado para estudiar Derecho en Yale, pero durmió de más la mañana de su entrevista y se quedó sin lugar. Así que el destino la encaminó hacia los reflectores y en el primer año que llegó a Nueva York actuó en seis obras, pero con cada caída del telón renacían las inseguridades sobre su futuro.

Una década antes, un joven de nombre John Cazale también había llegado a Nueva York buscando el estrellato y terminó trabajando como fotógrafo de medio tiempo mientras actuaba.

Luego de recorrer el país como parte del elenco de la obra "The sign in Sidney Brusein´s window", Cazale trabajó como mensajero y conoció a Al Pacino en 1965, con quien tuvo su primera oportunidad de éxito al interpretar a Fredo en "The godfather" ("El padrino") en 1972. La actuación de Cazale es inolvidable y su talento natural maravilló a sus colegas. También con Al Pacino volvió a brillar en 1975 en "Dog day afternoon" ("Tarde de perros").

-

CAMINOS CRUZADOS

Entonces los caminos de Streep y Cazale se cruzaron gracias a Shakespeare. Como parte del festival en honor a este dramaturgo, los actores fueron escogidos para interpretar a Isabella y Angelo en la representación de "Mesure for mesure" ("Medida por medida").

Los amigos de Cazale dicen que después de esa obra, John sólo hablaba de Meryl. La actriz quedó igualmente hipnotizada con el talento y carisma de su coprotagonista y ambos comenzaron una apasionada relación. Inmediatamente Streep se mudó con Cazale, a pesar de la diferencia de edad de 14 años entre ellos.

Ambos actores hicieron la promesa de casarse en cuento obtuvieran su próximo gran papel. Mientras tanto pasaban los días cenando en románticos restaurantes italianos. No lo sabían, pero en el cuerpo de Cazale comenzaba a extenderse una sombra que acabaría con el amor.

En 1977, luego de sentirse demasiado enfermo para subirse al escenario en Broadway durante varias noches, Cazale finalmente visitó al doctor. El diagnóstico le cayó como un vaso de agua fría: tenía cáncer de pulmón y este se había extendido a los huesos.

Cuando Meryl recibió la noticia se quedó callada un momento y después le preguntó a John casualmente: "bueno, ¿a dónde vamos a ir a cenar?".

En 1978, Cazale recibió la invitación para actuar en "The deer hunter" ("El cazador") junto a Robert De Niro. Era una gran oportunidad para su carrera, pero con el tiempo contado, la pareja no quería desperdiciar ni un minuto que pudieran pasar juntos. Por ello Meryl aceptó integrarse al elenco de la cinta, a pesar de que detestó el papel que debió interpretar.

Al Pacino se mantuvo en todo momento cerca de Cazale y lo llevaba a sus tratamientos de radiación. Los productores de la cinta se dieron cuenta del estado de salud del actor y se negaron a asegurarlo.

-

FIEL HASTA LA MUERTE

Streep tuvo que amenazar con renunciar para que su novio pudiera seguir en el elenco. En Hollywood se rumora que el mismo Robert De Niro pagó de su bolsillo el seguro médico de Cazale.

Streep le dijo a los productores que filmaran las escenas de John primero, pues sabía que el talentoso actor no viviría para ver la cinta terminada.

Para 1977, la pareja se recluyó en su apartamento y se dedicaron a despedirse el uno del otro, sólo saliendo para las citas médicas de Cazale. Para inicios de 1978, John estaba tan deteriorado que tuvo que ingresar al hospital.

En los momentos agonizantes de Cazale, este perdió la conciencia y Meryl, desesperada, golpeó su pecho llorando. John abrió los ojos una última vez y le dijo "esta bien, Meryl. Está todo bien". Segundos después, falleció.

Meryl estaba sola de nuevo en una ciudad gigantesca que le recordaba los momentos felices vividos con Cazale en cada esquina. Perdida en el dolor, se refugió en el apartamento que había compartido con John.

Un amigo del hermano de la actriz, Don Gummer, iba a salir de viaje y le ofreció a la actriz quedarse en su casa para no tener que lidiar con los recuerdos escondidos en el apartamento de John. Aunque Meryl estaba aún de luto, Don no pudo evitar enamorarse de ella.

Don también tiene un espíritu artístico y estudió en varias universidades antes de dedicarse a la escultura. Ya se había casado una vez, pero la relación fracasó. Meryl le devolvió la fe en el amor y poco a poco la actriz comenzó a sanar sus heridas.