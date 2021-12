Protagonizará Stallone su primera serie de TV

"Taylor es un creador prolífico debido a los personajes multidimensionales que crea y los mundos complejos que construye. Poder tener al legendario y trascendente Sylvester interpretando a uno de estos personajes es un verdadero privilegio", dijo el director ejecutivo de 101 Studios, David C. Glasser.

"Además de eso, tenemos a Terence produciendo el proyecto con nosotros, quien es responsable de algunos de los programas de televisión más cautivadores y profundamente respetados de la historia. Estamos encantados de que ViacomCBS se haya asociado con nosotros para ayudar a contar esta historia". Durante su carrera, Stallone ha participado como artista invitado en algunos episodios unitarios de series como Saturday Night Live, Kojak, The Muppet Show, Las Vegas y más recientemente, This Is Us.

Sin embargo, esta será la primera vez que protagonice su propio programa de televisión. Actualmente, el actor se encuentra inmerso en la producción de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, que se espera se estrene en 2023, así como en la cuarta parte de Los Indestructibles.