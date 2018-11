Protagonizará serie Star Wars

"Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí". Diego Luna, actor.

Ciudad de México

Diego Luna encabezará una serie precuela a la cinta Rogue One: una Historia de Star Wars que Disney estrenará en su plataforma streaming, Disney Plus, el próximo año, reportó The Hollywood Reporter.

El proyecto seguirá al espía rebelde Cassian Andor, personaje de Luna, durante sus primeros días en la Rebelión antes de los sucesos de Rogue...

"Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Tengo tantos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y las relaciones que establecimos durante todo el viaje", dijo el actor.

MÁS AVENTURAS

"Tenemos una aventura fantástica delante de nosotros, y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar a este personaje con mayor profundidad".

La producción comenzará el año próximo.

Disney anunció hace un tiempo que otra serie spin off de Star Wars llamada The Mandalorian, que tendrá al guionista Jon Favreau como showrunner, se encuentra en etapa de realización.