Protagonizará serie española

a actriz mexicana Mónica Huarte, tiene próximos proyectos en cine y para una plataforma digital, pues protagonizará una serie española en la que compartirá créditos con los otros actores Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid y Raúl Briones.

La Templanza será la nueva historia que llegará a través de una plataforma de reproducción continua, de acuerdo con Huarte será una ficción de época con ocho capítulos donde tendrá el estelar en un episodio interpretando a "Fausta Callejas".

"Me fui a España a grabar, esta serie es de época y de aventuras, está increíble, son ocho capítulos y yo salgo en uno con un papel espectacular, se va a estrenar este año", comparte con Notimex.

GRAN

EXPERIENCIA

"La experiencia fue brutal pues el director Guillem Morales es un ser muy sensible y lograba darse cuenta cuando le ponía ternura o dolor a alguna escena y me sorprendía que él lo percibiera", señala.

Recordada por su personaje de "Rocío" en la serie de Televisa 40 y 20, además de otras participaciones como en la cinta Cansada de Besar Sapos, la cual le valió una Diosa de Plata en 2006, la histrión comenta la importancia que tiene un actor de reparto: "si le das corazón a cualquier papel, no importa si es chico o grande, algo tiene que decir a la historia. Sin embargo siempre busco hacer personajes que me saquen de mi zona de confort porque si no me quedo encasillada".

POR ESTRENAR

COMEDIA

Mónica afirma que ya esperaba una oportunidad como La Templanza, no obstante ha protagonizado en México la película Oliverio y la Piscina de corte dramático, asimismo será la estelar de la comedia Pobre Familia Rica, próxima a estrenarse el 8 de mayo.

Sobre una nueva temporada de la serie que protagoniza Jorge "El Burro" Van Rankin adelanta: "parece que sí va haber otra temporada, ya me preguntaron si puedo estar y posiblemente se va a grabar los meses de mayo, junio y julio".

"Nunca en la vida me habían parado tanto en la calle gritándome ´Esa mi Chío´, tuvo mucho impacto social, y la gente me da mucho cariño y bromean conmigo diciendome que no me deje de ´Paco´", concluye la actriz quien también asegura que entre sus planes de teatro tiene algo en puerta con una puesta en escena musical.