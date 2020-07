Protagonizará serie

El que su sobrino, Justin Theroux, vaya a protagonizar la serie The Mosquito Coast, inspirada en su novela homónima, hace que el mítico escritor Paul Theroux de inmediato hable de la palabra "nepotismo".

"¿Sabes que nepotismo viene de ´sobrino´? Cuando un Papa hizo cardenal a uno de sus hijos ilegítimos, dijo: ´Es mi sobrino´.

"Pero hay algo sorprendente: yo no tenía idea de que Justin estaba buscando el papel de Allie Fox. Me enteré por los productores. Él ni siquiera me dijo ", aclara vía mail el aclamado narrador, cuyo nombre varias veces ha sonado para el Premio Nobel.

UNA UTOPÍA

Publicada en 1981, su novela "The Mosquito Coast" narra la historia de Allie Fox, un delirante genio, que, hastiado del estilo de vida estadounidense, desea instaurar una utopía en un misterioso lugar de la costa de Nicaragua y Honduras.

El título, inspirado ligeramente en el caso del líder religioso Jim Jones (quien estableció una secta en Guyana), fue adaptado al cine en 1986 por el director Peter Weir, con Harrison Ford en el papel principal.

Nominado a dos Globos de Oro, el proyecto también contó con Helen Mirren y el desaparecido River Phoenix en papeles destacados .

Ahora es la plataforma Apple TV la que traducirá el libro a un arco narrativo de 10 episodios, con Neil Cross (Luther) cómo guionista.

La filmación, que tomaba lugar en California y distintos puntos de México, tuvo que ser pausada por la crisis del coronavirus.

ÍCONO DE LAS LETRAS

Aunque el prestigioso ícono de las letras viajeras no puede ser imparcial por tratarse de alguien de su sangre, considera a Justin (The Leftovers) un magnífico talento actoral.

"Naturalmente, él estaba muy emocionado por obtener el papel, y yo estoy complacido, porque es un actor talentoso.

Estoy seguro de que lo hará bien. Es muy raro para mí darme cuenta que ese niño que era tan divertido y vivaz es ahora un actor serio", dice el escritor de 78 años, recluido en Hawai por el Covid-19.

El autor de libros como "El Gran Bazar del Ferrocarril" asegura que no tenía en mente que su novela pudiera tener nueva vida en la pantalla hasta que Apple TV se le acercó con la propuesta.

"Me encantó, porque quieren hacer algo así como 10 horas de tiempo de pantalla, suficiente para desarrollar la trama, profundizar en los personajes y mostrar lo que la novela muestra: los íntimos detalles de la narrativa. No puedes hacer eso en una película de dos horas".

Sin embargo, el escritor tiene claro que él prefiere las historias contadas en tinta y papel, no las que aparecen en el cine o la televisión.

"Desde un punto de vista algo egoísta, acepté porque una buena película o una buena adaptación televisiva suelen inspirar a la gente a tomar un libro y descubrir que ninguna cosa en pantalla pueden igualar el solitario placer de leer".