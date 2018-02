Protagonizará Gina Rodriguez cinta de Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Gina Rodriguez protagonizará y producirá la película Someone Great, una comedia romántica de Netflix, informó The Hollywood Reporter.



La cinta, dirigida y escrita por Jennifer Kaytin Robinson, sigue los pasos de una mujer que, tras una dolorosa ruptura sentimental, vive una serie de aventuras con sus dos mejores amigas en Nueva York.



Gina Rodriguez saltó a la fama por su papel en la serie Jane the Virgin, un papel que le dio en 2015 el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Serie de Comedia.



Entre sus proyectos futuros se encuentra el remake de la película mexicana Miss Bala que prepara la cineasta estadounidense Catherine Hardwicke (Crepúsculo).



Además, Rodriguez participará en la serie animada de Netflix Carmen Sandiego, en la cual prestará su voz a una famosa ladrona que roba tesoros por todo el mundo.