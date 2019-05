Protagonizará drama de Hulu

Ciudad de México

Joshua Jackson se unió a las filas de Hulu, con el drama Little Fires Everywhere.

El actor será parte de esta serie de ocho episodios que narra la historia de una familia con una imagen perfecta, pero en la que hay muchos secretos.

Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass y Lewis Gavin completan el reparto de este programa basado en el bestseller de Celeste Ng's.

Además de este proyecto, Jackson participará en When They See Us, producción de Netflix.