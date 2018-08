Protagonizará comedia

Ciudad de México

Hugh Laurie se unió al elenco de la serie futurista de comedia Avenue 5, que será transmitida por HBO

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el británico interpretará a Ryan Clark, capitán de una nave espacial. No se han anunciado más detalles sobre la trama.

Avenue 5 es un proyecto de Armando Iannucci, creador también de series como las sátiras políticas Veep y The Thick of It.