Protagonista de reality es encontrada sin vida

La tarde de este domingo 16 fue confirmada la muerte de Jordan Cashmyer, protagonista del reality juvenil "16 and Pregnant", producido de 2009 a 2014 por MTV.

La joven que participó en el reality donde se exploraba la vida de un grupo de adolescentes mientras enfrentaban embarazos no planificados durante su adolescencia murió a los 26 años.

"Anoche recibí una llamada que ningún padre quiere. Mi amada hija mayor, Jordan, falleció, tenía solo 26 años. Nuestros corazones están realmente rotos. Ningún padre debería tener que pasar por la pérdida de un hijo, JAMÁS", escribió Jessica.

Aún no se revelan las causas de su muerte, su madrastra pidió comprensión y respeto a su privacidad mientras lidian con el doloroso suceso.

Jordan dejó de ser activa en redes sociales desde antes de la pandemia. Fue en el año 2018 cuando hizo una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde expresó su felicidad por haber encontrado una pareja con quien podía ser ella misma.

"No soy una persona perfecta, ni siquiera cerca. Soy testaruda y egoísta, controladora y posesiva. Tomó muchas decisiones estúpidas y no entiendo mis acciones a veces, pero este hombre me ha visto, lidiado, ayudado y amado en mis peores momentos", se lee en el mensaje.

Junto a ella se encuentra Keith Boyer, un hombre que en su última publicación puso una enorme herida de mano sin descripción.

"Ha cambiado completamente mis sentimientos sobre el amor y la vida", afirmó la joven. "Estoy tan orgullosa de él y me siento increíblemente bendecida de poder llamarlo ´mío´. He mantenido mi alegría de publicar nuestra vida juntos por otras personas y su negatividad. Estoy tan feliz de estar en un punto de nuestra relación que los extraños irrelevantes no van a afectarnos. Te quiero".

Cuando Jordan participó en el reality tenía entre 18 y 19 años. Su historia retrataba los difíciles momentos económicos que tenía que afrontar con su entonces pareja Derek Taylor, con quien tuvo a la pequeña Genevieve el 7 de marzo de 2014.

Durante el programa la pareja estaba a punto de quedarse sin hogar porque Jordan fue desalojada de la casa de sus padres después de su embarazo. Los dos se separaron durante el rodaje de los episodios. Después Jordan regresó a la casa de sus padres, donde su padre y su madrastra compartieron la custodia de Genevieve, pero después Jordan renunció temporalmente a la custodia de su hija dejándosela a la madre de Derek.

En ese tiempo, Jordan sufría de adicción, depresión e incluso tendencias suicidas. Murió, según se detalló el sábado en Baltimore, Maryland.