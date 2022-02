Protagonista a los 93

Yo llegué a una conclusión que dije que yo he tratado a la vida como mi amiga, entonces la vida me trata como su amigo". Sergio Corona, Actor

Mañana, por Las Estrellas a las 17:30 horas, inicia la temporada 12 de Como Dice el Dicho, producido por Genoveva Martínez.

La llegada de Omar Fierro a la famosa cafetería dirigida por don Tomás (Corona), le permitirá crecer en espacio y en la carta porque agregarán pizzas a su menú.

"El 7 de octubre del 2021 cumplí 93 años", dice orgulloso el actor.

75 AÑOS DE ACTOR

A lo largo de su carrera, Corona ha sumado proyectos que han sido del agrado del público, como Hogar Dulce Hogar, que estelarizó con Luz María Aguilar en la década de los 70.

Y añadió que otro gran hit que se anoto fue su mancuerna con Nora Velázquez, la simpática Chabelita.

"Es una fortuna que he tenido en mi vida", dijo, "cuando recibí mi medalla por 75 años de ser actor. He sido activo durante 75 años siendo socio de la ANDA, me han preguntado en entrevistas que qué hecho para mantenerme y yo llegué a una conclusión que dije que yo he tratado a la vida como mi amiga, entonces la vida me trata como su amigo.

"Yo me divierto con la vida, respeto a la vida, soy puntual y cumplo con lo que tengo que hacer y procuro lo menos que me haga daño, pero en general disfruto de todo. Tengo 57 años de casado.

La vida me ha tratado bien para mantenerme y disfrutar la vida".

El actor aseguró que su programa Como Dice el Dicho no sólo es visto por jóvenes y adultos, también ha conquistado a los menores de edad.

Aseguró que entre su audiencia se encuentran pequeños de hasta 3 y 4 años.

"Es un programa que es muy visto, no para adultos nada más, sino para todas las edades, menos para los recién nacidos, pero desde los niños de 3 y 4 años. Hay niños que a esa edad y ven el programa porque en el programa a veces también hay niños actores que aparecen. Para el público adulto, mediano y demás edades el programa es muy interesante, constructivo, ilustrativo y educativo", aseguró.