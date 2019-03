Proponen un paseo ribereño en lugar del muro en Laredo

Laredo, Tx.- Un paseo ribereño de 1.5 millas, que pudiera extenderse a 12, propondrá el lunes el cabildo local al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en Washington D.C., en su viaje anual de cabildeo.

Y costaría sólo 18 millones de dólares por milla lineal, a diferencia de la pared, cerca alta metálica o tapia elevada de cemento que quiere erigir el presidente norteamericano a un costo de 23 millones de dólares por milla.

"Sería un pasaje desde el puente internacional de ferrocarriles hasta el arroyo Chacón, con parques, muelle para pescar, canchas deportivas, lugares de juegos mecánicos para niños, bebederos, baños, kioskos, instalaciones de pequeños restaurantes y cafeterías o fuentes de sodas, chapoteaderos y por supuesto el andén o pasillo amplio, para caminar o ejercitarse", dijo Rafael Benavides, oficial de Información Pública del gobierno municipal de Laredo.

La reja alta o barda de concreto y bloques no es necesaria, este paseo también tendría su cerca, sólo que más baja, pero todo quedaría en alto, pues el nivel de terreno sería elevado, se haría en alto, no al ras que hoy tiene el parque Tres Laredos o el estacionamiento del Outlet Shoppes of Laredo, sino más arriba, que desde el espejo del afluente, quedaría elevado y no accesible de escalar.

"Plan Maestro de las Tierras en la Vega del Río Grande", se denomina el proyecto, que tiene 15 años que fue creado y que el gobierno federal y sus dependencias involucradas, lo han ignorado de siempre.

Y tendría un camino para el recorrido de los automotores de la Patrulla Fronteriza. El primer tramo sería en el lado oeste, desde el puente internacional de ferrocarril, hasta el arroyo Chacón, en el este.

Pero la idea es hacerlo de 12 millas, desde el arroyo Manadas, en el oeste de Laredo, sobre el Camino a Las Minas, a la altura del parque Father McNaboe, hasta el arroyo Chacón, a la altura de la avenida Meadow.