Proponen también revocar a alcaldes

Roberto Cruz Hernández presidente en Reynosa de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), mencionó: "Lamentablemente en la pasada consulta no se tuvo la respuesta esperada, muy pocos salieron a votar por temas políticos, pero también porque la pregunta no se entendía, entonces queremos que en las próximas haya claridad y que se agreguen situaciones que son de interés para los estados, no solo en lo federal".

La revocación de mandato para autoridades municipales o estatales también aplicaría para diputados y senadores, además sería útil para reducir los grupos de trabajo, poner en la agenda temas actuales, a su vez de incluir diversas voces.