Proponen ruta escolar que recolecte basura

Buscan que la recolección de basura en los planteles escolares se cubra al 100 por ciento para que el próximo ciclo escolar no existan problemas de este tipo.

Georgina Aparicio Hernández, coordinadora de la comisión de educación en el cabildo, explicó que es necesario que se apoye para implementar la ruta escolar, que sea especial para atender a los planteles escolares.

"También pedimos que no se olviden de las escuelas que están ubicadas en los ejidos, porque me ha tocado ver que no tienen donde depositarlo, ya lo hemos mencionado desde el año pasado y queremos que la ruta llegue hasta esas escuelas", dijo.

Se informó que las autoridades municipales, tiene n contemplado instalar contenedores para que sean colocados en escuelas y se autorice tener recolectores para facilitar el servicio.

La recolección en escuelas de la zona urbana y rural, ayudaría a resolver el problema que existe actualmente.

Por el momento los alumnos se encuentran de vacaciones, por lo que se tiene el tiempo para planear que quede al 100 por ciento la ruta de las escuelas.