Proponen postergar comicios para 2021

Ciudad de México.

La elección en Hidalgo y Coahuila está en el aire.

Y debido a que el tiempo está encima para realizarlas antes de septiembre, líderes de partidos plantean que se posterguen hasta 2021, cuando habrá elecciones federales y locales en esas y otras entidades.

No obstante, otros aseguran que entre las negociaciones se sugiera como fecha tentativa el 30 de agosto e incluso el 6 o 13 de septiembre.

Los líderes del PAN, PRI, Morena y PRD coinciden en que debe priorizarse la salud de los votantes, por lo que acatarán lo que determinen las autoridades electorales y sanitarias.

Originalmente, ayer 7 de junio se votaría en Hidalgo por 84 alcaldías, y en Coahuila por el Congreso local; sin embargo, ante la pandemia por Covid-19, el 1 de abril el INE pospuso los comicios hasta nuevo aviso, por lo que la mayoría de las actividades inherentes están paradas.

"Sí estamos muy preocupados, avanza el tiempo y vemos que no hay condiciones para realizar la elección en corto plazo. Afirman que podría ser en agosto, pero no sabemos cómo transitará la pandemia, entonces, ¿por qué no buscar la forma de empatar este proceso electoral con el del 2021?

"Se pueden nombrar consejos municipales en Hidalgo y en Coahuila que los actuales sigan como diputados interinos, se puede realizar una reforma constitucional, es algo extraordinario lo que estamos viviendo. No podemos salir a un proceso electoral a ciegas", advirtió Jesús de León, dirigente del PAN en Coahuila.

El panista consideró que ante la crisis económica lo más conveniente sería no gastar en dos procesos electorales en menos de un año.

En el mismo sentido se pronunció la dirigente de Morena en Coahuila, Alma Rosa Garza, quien apuró al INE y demás autoridades a tomar una decisión.

"Aquí el Gobernador pidió mantenerse en casa un mes más, y ya estamos en junio, si resuelven que sea a finales de agosto, no da tiempo de nada. Es muy apresurado y expondríamos a personal, candidatos, funcionarios de casillas y votantes.

"Qué necesidad de gastar cuando tenemos otro proceso el próximo año, no pasa nada si los actuales diputados se quedan unos meses más. Que el INE busque una salida para trasladar la elección al año que entra", apuntó.

Los líderes del PRI en Hidalgo y Coahuila coinciden en que la prioridad es la salud de los votantes y sus candidatos, por lo que asumirán lo que determine la autoridad sanitaria y electoral.

"Primero está a salud, no se trata de cumplir con un calendario electoral, la ciudadanía no lo vería bien. No es una vacilada el tema de la pandemia. Esperemos, seamos pacientes, será lo que las autoridades sanitarias definan, que hagan una evaluación, de si podemos arrancar o no. Estamos al límite del calendario, pero seremos muy pacientes", señaló Érika Rodríguez, dirigente priista en Hidalgo.

Su homólogo en Coahuila, Rodrigo Fuentes, aseguró que su partido está listo para competir si la fecha se determina en agosto o septiembre.

"Debe ser preocupante para el INE ante el inicio de otro proceso electoral, pero también para todos los partidos políticos es una preocupación; sin embargo, ante todo necesitamos salvaguardar el interés de la salud", indicó.

Por su parte, el secretario de Organización de Morena en Hidalgo, Luis Enrique Cadena, urgió al INE a tomar una decisión, pues, advirtió, los alcaldes en funciones dejan el cargo el 4 de septiembre, por lo que parece inevitable que se designen consejos municipales para que asuman la responsabilidad.