Proponen mando civil de Guardia en 5 años

Cd. de México.

Luego de que gobernadores y presidentes municipales demandaron al Congreso evitar que la nueva corporación sea liderada por las Fuerzas Armadas, el legislador explicó que el dictamen ya contempla un régimen transitorio para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el mando hasta 2023.



La intención, detalló, es que el mando sea entregado posteriormente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



"En el tema de mando hay coincidencia que el mando sea civil. La propuesta es que el mando esté en la Secretaría de Seguridad y que haya un régimen transitorio de cinco años donde el mando esté en la Secretaría de la Defensa", indicó.



Por otro lado, el líder de la mayoría en San Lázaro dijo estar de acuerdo en la exigencia de las autoridades locales para que las corporaciones policiacas estatales y municipales no queden subordinadas a la Guardia Nacional.



"Que la Guardia no sea una estrategia donde se desplace a las Policías estatales y municipales, sino que se respeten los ámbitos de competencia", planteó.



"Ahí coincidimos absolutamente con ellos. La Guardia Nacional debe tener una estrecha coordinación con Policías estatales y municipales, pero de ninguna manera ejercer el mando sobre ellas. Lo que necesitamos en materia de seguridad es coordinación".



Delgado se refirió a la petición de los mandatarios estatales para elaborar, de manera paralela a la reforma constitucional, las propuestas de legislación secundaria como la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y la que regulará el uso de la fuerza.



El presidente de la Junta de Coordinación Política pidió respetar los tiempos legislativos y sostuvo que ya tienen contemplado trabajar en el tema, una vez que se aprueben los cambios a la Carta Magna.



"Estamos proponiéndonos que en 60 días tiene que ser aprobada la ley, nos urge que funcione la Ley Orgánica, por eso en los artículos transitorios que están en el proyecto del dictamen se señalan 60 días. Y no sólo la ley de la Guardia, también la ley para regular el uso de la fuerza y la ley de registro de detenidos", agregó.