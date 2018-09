Proponen ley para impedir que se nieguen pasaportes a hispanos, en EUA

Dallas, Texas.- Un grupo de representantes federales (diputados) de Estados Unidos interpusieron una iniciativa de ley para frenar lo que denominaron "discriminación de pasaportes" a ciudadanos estadunidenses de origen hispano, nacidos a lo largo de la frontera con México.



La presentación de la iniciativa se da una semana después de que el diario The Washington Post informara sobre un aumento en la negación de pasaportes a ciudadanos estadunidenses de origen hispano nacidos a lo largo de la frontera, al dudar que estos hayan realmente nacido en territorio de Estados Unidos.

La propuesta de ley "HR 6707", presentada por los congresistas demócratas Vicente Gonzalez, de Texas; Adriano Espaillat, de Nueva York, y Jimmy Gomez, de California, prohibiría al Departamento de Estado negar el servicio a cualquier persona que solicite un pasaporte o su renovación con base en su raza, etnia o ascendencia.

"Ningún ciudadano de Estados Unidos debe soportar el cuestionamiento sobre la naturaleza de su nacimiento", manifestó el congresista Gonzalez en un comunicado.

"Todos los estadunidenses, especialmente los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y veteranos, tienen derecho a tener un pasaporte estadunidense para viajar al extranjero y regresar a sus hogares sin que se cuestionen sus antecedentes étnicos o ancestrales cuando soliciten este importante documento", indicó.

"Nuestra legislación busca detener estas acciones inexcusables y poner fin a la discriminación indebida contra los estadunidenses en el sur de Texas y en todo el país", puntualizó González.

"Estamos profundamente preocupados por la aplicación arbitraria del Departamento de Estado y el uso de una política para cuestionar, detener e incluso deportar a ciudadanos estadunidenses", indicó por su parte Espaillat.

"Tomamos estos informes muy en serio, y nuestro proyecto de ley funcionaría para garantizar que los titulares de pasaportes y personas estadunidenses no sean discriminados cuando soliciten renovar sus pasaportes o viajar al extranjero", agregó.

"Utilizar los antecedentes étnicos o de inmigración de un ciudadano estadunidense como base para negar su pasaporte o revocar un pasaporte emitido anteriormente va en contra de los valores que definen a nuestra nación", dijo por su parte el congresista Gomez.

"No se equivoquen: estas acciones discriminatorias no son un negocio como siempre, sino parte de una tendencia más amplia de esta administración de cuestionar y analizar a cualquiera que no se ajuste a su concepto de lo que debe ser un estadunidense", afirmó.

The Washington Post reportó la semana pasada que se había registrado un aumento en la negación de pasaportes bajo la administración del presidente Donald Trump, involucrando a ciudadanos estadunidenses de origen hispano que nacieron con la ayuda de parteras a lo largo del sur de Texas.

Sin embargo, el Departamento de Estado, a cargo del proceso de emitir los pasaportes, refutó los informes y en su lugar manifestó que las negaciones de los pasaportes estaban en el nivel más bajo de los últimos seis años.

El gobierno asegura que por años, desde la década de los 50, algunas parteras y médicos a lo largo de la frontera entre Texas y México emitieron certificados de nacimiento de Estados Unidos a bebés nacidos en territorio mexicano.

"Las parteras que denuncian falsamente nacimientos a cambio de una compensación es un viejo problema que no es exclusivo de la administración Trump. De hecho, las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama negaron los pasaportes en estos casos", explicó Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado.

"Un 28 por ciento de estos casos de pasaportes fueron negados en 2017, en comparación con el 36 por ciento en 2015 bajo la administración Obama", señaló la portavoz, quien aseguró que en la actualidad se mantiene la tasa más baja de negación de solicitudes de pasaporte en seis años.