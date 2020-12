Proponen hacer tumbas en estacionamiento de panteón

Estamos viendo la manera de presentar un proyecto en el panteón de la Cruz a ver si se puede cerrar un pedazo del estacionamiento y ahí cabrían aproximadamente 300 fosas, ya se requiere... ¡urge! Karleny Miroslava Perales Escalante Aguiar, Regidora presidente de la Comisión de Panteones y Asentamientos Humanos.

Cd. Victoria, Tam.- Debido a la saturación que presentan actualmente los panteones municipales será presentada ante el Cabildo victorense, a inicios del 2021, una propuesta para habilitar un espacio del estacionamiento del cementerio de la Cruz para nuevas tumbas, esto mientras se logra concretar el recurso para la construcción de un nuevo panteón municipal.

"Estamos viendo la manera de presentar un proyecto en el panteón de la Cruz a ver si se puede cerrar un pedazo del estacionamiento y ahí cabrían aproximadamente 300 fosas", dijo la regidora Karleny Mirloslava Perales Escalante, presidente de la Comisión de Panteones y Asentamientos Humanos, "ya se requiere... ¡urge!".

La búsqueda de un terreno propicio para la construcción de un nuevo panteón viene desde algunos trienios atrás, pero no fue sino a inicios de la actual administración municipal cuando los últimos lotes disponibles en el panteón de la Cruz fueron ocupados por lo que los usuarios han tenido que recurrir a panteones particulares para nuevas inhumaciones, o bien, ocupar lotes familiares en aquellos en donde aún se permita.

"No es tanto buscar el terreno, es el Presupuesto, todos sabemos cómo el alcalde con licencia -Xicoténcatl González- dejó el Municipio... no es tanto de no encontrar un lugar o no presentar un proyecto, es por el Presupuesto", apuntó la regidora por Movimiento Ciudadano, "no sabemos el costo porque primero no nos habían autorizado... antes de que se fuera el ´innombrable´".

Perales Escalante mencionó que el próximo año se llevará a cabo una inversión para arreglar piletas y banquetas en los panteones municipales del Cero Morelos, de la Libertad y de la Cruz, así como para concluir la barda perimetral en este último, o bien, colocar una malla ciclónica que delimite ese polígono, "-además de- ver la manera de llamar a las personas que tienen las tumbas abandonadas porque sí necesitamos el trabajo de todos los ciudadanos".