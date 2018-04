Proponen fondo para urgencias por caídos

"No cuestan 100, 200 mil pesos, es caro, pero son trabajos que no se tenían programados". Juan Pedro Flores López, Colegio de Arquitectos de Reynosa.

El Colegio de Arquitectos de Reynosa, propone crear un fondo especial para que el gobierno local puede contar con recursos para atender situaciones como caídos y otros aspectos que tienen carácter de urgencia y así no afectar el presupuesto.



Juan Pedro Flores López, presidente de la agrupación, puso el ejemplo del gasto familiar, que se tiene presupuestado para pagar los servicios, educación, alimentos y cuando se descompone el auto o la estufa o el aire acondicionado, es un dinero que no se tiene contemplado, pero que se debe resolver a como dé lugar.

"Hasta donde yo he visto es como cuando hay un caído relevante, casi de inmediato actúa la autoridad y no cuestan 100, 200 mil pesos, es caro, pero son trabajos que no se tenían programados y las autoridades trabajan en resolverlo", dijo.

El presidente del Colegio de Arquitectos explicó que hay programas donde si no ocupas el dinero tienes que regresarlo, pero seria importante que ese recurso se quede ante cualquier imprevisto.

"Yo creo que más bien que tengan previsto a futuro en sus siguientes presupuestos un fondo, no se de que manera podrían hacerlo, pero que tengan un fondo para esas situaciones, para dejar los mejoralitos y atacar el problema a fondo", expresó.

Por las condiciones de la ciudad constantemente aparecen caídos y fugas en la ciudad, en colonias más antiguas la tubería ya se encuentra en malas condiciones lo que origina la presencia de caídos donde incluso han caído vehículos.

"La ciudad está creciendo y necesitamos que las autoridades cuenten con mayores recursos, y si se puede tener un fondo para ese tipo de casos, sería de gran ayuda para resolver más rápido los problemas", finalizó.

...y contando 120 Caídos detectados por el Municipio.