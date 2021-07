Proponen Estado e IP comprar anti-Covid

El Gobierno Federal anunció ayer por la mañana que ninguna empresa privada ha solicitado importar para comercializar la vacuna, por lo que no se oponen, pero todo depende de que exista la dosis en el mercado mundial, ya que todavía no hay una producción suficiente.

“Nosotros estamos tratando de ver por el lado de las empresas, cámaras, asociaciones, industriales, microempresarios, ver a posibilidad de poder adquirirla, ya que es un tema muy complejo, el empresariado quiere que la vacuna llegue a sus empleados, ente más vacunados más apertura vamos a tener y tendremos más oportunidades de abrir la economía”, dijo Javier Villarreal, funcionario y empresario restaurantero.

“En Estados Unidos se la van a poder vender algunas farmacias y van a tener acceso y obviamente te va a costar, pero porque no hacerlo igual que en México, la vida no tiene un precio, para algunos no será accesible, pero está la vacuna universal, yo creo que hay que hacer algún mecanismo si se unen empresarios y adquirir la vacuna”, expresó Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Estatal.

Explican que se debe tener la vacuna para los estados en general, por lo que esperan mayor apertura para que todos puedan comprarla.