Proponen alza salarial para servidores electos

Condado Cameron, Tx.- La Junta de Comisionados en el Condado Cameron mantiene en estudio un aumento salarial para servidores del orden público electos por la comunidad.

Los aumentos propuestos incluyen aumentos salariales y posibles asignaciones para automóviles y teléfonos celulares.

Esta medida se evalúa para funcionarios electos y se decidirá si aprueba aumentos para sus miembros y del Condado para el año presupuestario 2020.

El condado ha propuesto los incrementos al salario para la mayoría de los funcionarios electos del condado, donde el aumento mas alto esta propuesto para el juez Eddie Treviño Jr., quien actualmente recibe un pago de 70,743 dólares.

Si se aprueba, el condado agregaría 48,657 dólares a su compensación con aumentos al salario y una asignación para automóviles por una compensación total propuesta de 119,400 dólares.

Mientras que en esta lista se podría reflejar aumentos de 32,684 dólares a través de aumentos salariales propuestos y subsidios para automóviles a comisionados.

Con esta propuesta serian beneficiados los comisionados, Sofia B. Benvides, Pct. 1; Joey López, PCT. 2; David A. Garza, PCT. 3; y Gus Ruiz, Pct. 4.

Con la excepción de Benavides, que no recauda un subsidio telefónico de 960 dólares, los comisionados recibirían un 81,760 al año, en vez de 49,076 dólares que se mantiene como pago actual.

El Tribunal de Comisionados realizará una audiencia pública a las 9 a.m.del martes 20 de agosto de 2019 en la Sala de Comisionados, de acuerdo con el aviso público.

El aviso de audiencia también establece que dentro de la lista de posibles aumentos se encuentran compensaciones a servidores públicos electos como la secretaría del Condado, Silvia Pérez Garza, Erick garza, Secretario de Distrito en Cameron, y 10 jueces de Paz adscritos en el condado de Cameron.

Asi como aumentos para el Tesoreso y el recaudador de impuestos del Condado y tres Jefes de la policía de diferentes precintos

De acuerdo al aviso, quienes no están considerados para recibir un aumento en compensación esta el Fiscal del Condado Luis V. Sáenz, el Agente de policía precinto1, Pete Delgadillo recibe una compensación de 62,002 dólares y no se considera un aumento, el Agente de policía precinto 4 Merced Burnias se compensa en 62,002 dólares y no se considera un aumento, así como el sheriff Omar Lucio.

