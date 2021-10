Proponen a EU programas y no les dan respuesta

Para contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos, el Gobierno federal ha propuesto a la administración de Joe Biden que financie en Guatemala, El Salvador y Honduras los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

La proporción de mexicanos entre los migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos aumentó del 13 por ciento en mayo de 2019 al 33 por ciento en julio de 2021, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, publicado en agosto.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reporta que los migrantes mexicanos indocumentados entre enero y agosto de 2021 se multiplicaron por tres respecto al mismo periodo de 2018, pues subió de 153 mil 578 a 464 mil 692 en total.

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, además, reportó que en el primer semestre de 2021 fueron repatriados desde Estados Unidos 109 mil 553 mexicanos, 20 mil 556 más que en el mismo periodo de 2020, y 2 mil 548 más que en los primeros seis meses de 2019.

Estas cifras muestran una realidad sobre la migración mexicana a Estados Unidos, pero no arrojan datos sobre el vínculo con los programas Sembrando Vida (SV), que otorga 5 mil pesos mensuales a plantadores de árboles frutales y maderables sobre todo en el sureste mexicano, y el Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), que otorga becas de 4 mil 310 pesos para capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan.

No obstante, especialistas coinciden en que esta es la propuesta de México a los Estados Unidos para contener la migración, primero debería reportar su eficacia.

"Lo que señala el aumento de la migración, es que el conjunto de las cosas que hace México es insuficiente ante la problemática.

"Sería absurdo que Estados Unidos aceptara cosas que no han servido, podrían aceptarlos, así por buena onda, pero no porque crean que servirán de algo", consideró el ex secretario ejecutivo del Coneval y consultor de la Unicef, Gonzalo Hernández Licona.

El investigador y activista ambiental Sergio Rivera Nasser, presidente de la asociación civil Calixaxan, la primera que denunció que Sembrando Vida promovió la deforestación de terrenos para acceder a los apoyos, consideró que el programa no ha funcionario debido a que no apoya a los más pobres, sino a quienes reúnen el requisito de tener 2.5 hectáreas para siembra.

"La gran mayoría de los beneficiarios son productores agrícolas o agropecuarios ya establecidos, los cuales no tenían intención alguna de emigrar para mejorar su condición de vida.

"Los que emigran son en su gran mayoría jóvenes que no tienen oportunidades y que de ninguna manera los retienes con 4 mil 500 pesos directos y más si no tienen acceso a la tierra eso es una falacia", acusó.

El activista por los Derechos Humanos de los Migrantes Irineo Mujica, director de la organización civil Pueblos Sin Fronteras, planteó que no han funcionado los programas de López Obrador, pues la migración se debe principalmente a la violencia.

"La violencia es el factor número uno que lleva a la migración. Terminaron siendo un fracaso, ni han mejorado ni han calmado la migración, creo que en el fondo no están pensados para ayudar a los jóvenes sino para comprar votos", expresó.