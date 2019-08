Proponen a Del Toro para Medalla Belisario Domínguez

Cd. de México.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro ya está dentro de los postulados para ser acreedor de la Medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República.

Luego de que los organizadores de la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México llamaron el miércoles a proponer al ganador del Óscar para recibir la presea por lo que ha hecho por el País, la Senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, presentó ayer formalmente su postulación.

El oficio fue entregado ante la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que preside la Senadora Sasil de León Villard, del Partido Encuentro Social (PES), donde hasta el día de ayer habían recibido más de 150 postulaciones y cuyo plazo de registro previsto en la convocatoria lanzada en abril vence este viernes.

"Además de ser uno de los cineastas que más influyen a nivel global, es también una persona comprometida con el talento mexicano que brilla en el mundo", publicó la Senadora de Movimiento Ciudadano en su cuenta de Twitter.

Entre los postulados a la presea, que el año pasado recibió el periodista y ex legislador Carlos Payán entre solo 15 postulados, está la propia Senadora de Morena, Ifigenia Martínez, propuesta por el senador, Martí Batres, cuyo partido tiene mayoría en la comisión.

"Lo mejor es que la propuesta (de Del Toro) no nace del ego de la clase política, sino de esos niños también genios de las matemáticas que a su vez nos dan una muestra de que la generosidad siempre se regresa", señaló Kempis en entrevista. "Se merecen la presea, en plural".

La legisladora por Nuevo León destacó que el cineasta jalisciense, que apoyó económicamente al equipo de estudiantes mexicanos para participar en una competencia internacional en Sudáfrica, donde obtuvieron múltiples medallas, representa un orgullo para México y ha sido impulsor del talento.

"No hay mejor mexicano que uno que no se olvida de dónde están sus raíces. Guillermo del Toro nos da orgullo, no sólo por el genio creativo que es y que se ha hecho camino en lugares inimaginables. Además, tiene memoria del País que lleva a dónde va", dijo.

"El cineasta que vive su mejor momento en la meca del cine, migró en busca de sus sueños. Lo consiguió y nos demuestra por qué es quién es. Colabora para que otros mexicanos talentosos puedan brillar en el mundo.

"En él encontramos lo que este País debería aspirar a ser: semillero de talentos, pero también de personas generosas y solidarias, que impulsan sin dudar los sueños de otros mexicanos", añadió.