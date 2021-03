Propone un diálogo con Oxxo, Bimbo y Walmart

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo con los dueños de las empresas Oxxo, Bimbo y Walmart, luego de exhibir a las compañías por haber solicitado un amparo para mantener el subsidio gubernamental en el pago por consumo de energía eléctrica.

Como lo anunció la semana pasada, López Obrador mostró en la conferencia mañanera de este lunes unas gráficas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para demostrar públicamente que estas corporaciones pagan menos que el promedio de hogares y pequeños comerciantes.

Las cifras oficiales indican que una familia de clase media paga 2.3 pesos por kilowatt; una tienda de abarrotes, paga 3.2 pesos y un hogar sin subsidio 5.2 pesos por kilowatt. En contraste, las empresas Bimbo, Walmart y Oxxo pagan 1.7 pesos por kilowatt.

"No hay ningún problema con Oxxo, con Bimbo, con Walmart, nada más que entiendan que hay que hay buscar el diálogo para arreglar este asunto. La Ley Eléctrica busca que se pague lo justo para que los consumidores en los hogares no tengan que pagar más por la luz pero no podemos darle subsidio a las grandes corporaciones porque lo consideramos injusto y por mucho tiempo hicieron creer que el subsidio era para la sociedad", expresó el presidente de México.

Luego, reiteró su postura de no quedarse callado porque seria un cómplice y reiteró su llamado al dialogo a los directivos de las empresas que se ampararon contra la iniciativa gubernamental de modificar la reforma energética del anterior sexenio.

TENÍAN EL CONTROL

"Nunca explicaron en que consistía la reforma energética porque tenían el control de todos los medios y nos dijeron que llegaría la dolariza a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y que además iban a bajar los precios de los hidrocarburos y la energía eléctrica", ironizó.

Enseguida, anunció que personal de la CFE acudiría a la conferencia mañanera para explicar a detalle el subsidio que reciben las grandes corporaciones y también invitó a los voceros de las compañías señaladas a participar para que expliquen frente a la sociedad sus argumentos de rechazo a la Ley Eléctrica.