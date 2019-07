Propone senador permitir alcohol durante el trabajo

Ciudad de México.

Al amanecer y tras una sesión de 18 horas, el senador del PRI Mario Zamora despertó a los legisladores con su propuesta de quitar la prohibición de tomar bebidas alcohólicas en centros de trabajo, establecida en la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana.

El priista solicitó retirar la fracción tercera del artículo 21, en la que se prohíbe a los servidores públicos asistir a laborar en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro de trabajo.

"Pido que se retire la fracción III del artículo 21 y que a la hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley.

"Yo por eso le pido, con toda humildad y sinceridad, algo que sé que comparten mis compañeros de Morena, y sobre todo mi amigo Félix Salgado, que en este voto haya honestidad valiente", planteó Zamora, quien recibió aplausos por su propuesta.

Argumentó que "antes" sí se podía y así "aguantaban vara" los legisladores durante las sesiones maratónicas.

El priista citó que un senador le comentó que en anteriores Legislaturas era posible tomar uno que otro "alipús" sin que hubiera problema.

"Un compañero senador, que le tengo yo un gran respeto y debo decir cariño, hace algunas horas platicábamos, él ha sido legislador muchas veces, no lo voy a mencionar por su nombre, pero me decía: 'fíjate, Mario, que en algunas otras Legislaturas cuando se hacían sesiones largas sí nos echábamos uno que otro alipús para aguantar vara y no pasó nada'", señaló Zamora en tribuna.

Cuestionó a los senadores de Morena Arturo Bours y Cruz Pérez Cuéllar si serían capaces de rechazar la invitación a una cerveza, tras una gira de trabajo en sus estados, solo porque es algo ilegal.

"Déjenme iniciar con una reflexión muy rápida. Queremos que la realidad se ajuste a la ley o tratamos de hacer leyes que se ajusten a la realidad", manifestó.