Propone PAN expropiar riqueza a funcionarios y legisladores de Morena

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados arremetió contra la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para medir la riqueza en México y dijo que ya basta de experimentar con la Administración Pública Federal, pues ésta no procederá. A través del diputado panista, Iván Rodríguez propuso, que en caso de que quieran avalar esta propuesta de Ramírez Cuéllar, deberían iniciar con las cuentas y bienes de la ex líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; del titular de la CFE, Manuel Bartlett; del senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia; de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara; del ex súper delegado y empresario farmacéutico, Carlos Lomelí Bolaños y del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

"Y en caso de que lo quieran hacer valer, que empiecen por indagar las cuentas y bienes de Yeidckol Polevnsky, Manuel Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Gabriela Guevara, Carlos Lomelí Bolaños y Alfonso Romo", afirmó. Rodríguez Rivera dijo que, en esos casos, se concentra una gran riqueza de dudosa procedencia y de no comprobarse, tendría que pasar a manos de las autoridades fiscalizadoras para apoyo comunitario, reforzar programas sociales o infraestructura médica "y ahora sí, serán primero los pobres". El panista dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una extensión de amigos que ha puesto en aprietos a la 4T, rompiendo los esquemas de política pública apegada a la honestidad, que supuestamente iban a abanderar los militantes de Morena desde aquel 1 de julio del 2018.

El panista refirió que Compranet tiene registro de 50 mil 447 contratos celebrados el gobierno federal durante estos primeros 5 meses del año, de los cuales, 77.2 por ciento han sido vía de la adjudicación directa. "Eso nos levanta sospechas y claros indicios de corrupción, no podemos tolerar estas prácticas de un hombre que luchó durante toda su vida por el amor hacia los pobres y enfrentando a lo que denominó: mafiosos".

El panista e integrante de la Comisión de la Auditoria Superior de la Federación apuntó que la oficina del presidente ha tomado distancia de la gente y su gobierno está nominado al más corrupto del mundo. En enero, el Índice de Corrupción, de Transparencia Internacional posicionó a México en el lugar 130 de 180 países con altas cifras de corrupción y extorsión hacia empresarios.