Propone Obispo Vera interventor para AHMSA

Saltillo, México.

Luego de la detención de Alonso Ancira y ante las sombras de crisis en AHMSA, el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, propuso que, a solicitud de los empleados, el Gobierno federal designe un interventor para que administre la principal acerera del País.

En una carta dirigida a los trabajadores, directivos, clientes y proveedores de AHMSA, a los religiosos y ciudadanos de Monclova y la Región, Vera López dijo que las principales Secretarías del Gobierno que están involucradas en el caso no permitirán que se afecte la operación de la empresa.



"El sindicato de los trabajadores con la Junta de Conciliación y Arbitraje, deben pedir al Presidente de la República el nombramiento de un interventor-administrador que garantice el funcionamiento normal de la empresa para que no se vea afectada la situación laboral y legal de quienes tienen ahí su fuente de trabajo, mientas se resuelva el proceso jurídico que se ha iniciado", propuso el Obispo.



"Con ello también se garantizará la seguridad de trabajos y salarios de proveedores y clientes. En esta petición deben incluir a las secretarías del Trabajo y de Economía para que avalen el desarrollo integral de la empresa".



El Obispo dijo que en toda América, el caso Odebrecht ha alcanzado a políticos y empresarios en redes de corrupción.



"En la cadena de investigación de este caso están comprometidos públicamente la apoderada legal de Pemex, el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Fiscal General de la República".



"El nivel de estas dependencias del Gobierno federal implica que no pondrán en riesgo la seguridad de las 50 mil familias que hoy en día tienen relación con AHMSA".