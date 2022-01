Propone morenista 'radical' discutir remoción de Monreal

"Cada quien tiene su papel en esta transformación, y creo que el senador Monreal ha aportado cosas y que todo mundo cabemos aquí. Él tiene un proyecto personal que no debe anteponer a esta transformación en la que todavía estamos inmersos, pero eventualmente sí estoy a favor de que se discuta al menos (la remoción) y se democraticen una serie de situaciones", planteó.

"Se nos imputan muchas cosas de decisiones que no hemos tomado en colectivo, entre ellos el documento que sacaron hablando de una persecución política en Veracruz, eso no Yo me desmarqué de ese comunicado y varios lo han hecho, pero ya sería una decisión del grupo parlamentario; en el grupo somos 61 senadores y entre todos tendríamos que discutir los temas".

Cercana al ex presidente del Senado Martí Batres -ahora secretario general de Gobierno de la Ciudad de México-, Antares Vázquez reconoce que le viene bien eso de ser vista como radical.

"Siempre he estado catalogada -y a mucha honra- entre los radicales de Morena, y creo que la radicalidad en este caso no va en absoluto en contra del País, al contrario. Lo que estamos haciendo es rescatar al País de los no radicales; de los radicales de la corrupción, del neoliberalismo y comparto lo que dice el Presidente, que es tiempo de definiciones y yo estoy muy definida hacia ese proyecto que hemos defendido desde hace muchos años".

La senadora sostiene, inclusive, que en las redes sociales "la gente" está pidiendo la remoción de Monreal como coordinador de la bancada.

"A mí me lo piden todos los días, pero no nos hemos reunido, no ha habido esos intentos (de remoción) porque no hemos estado reunidos, no hemos tenido ocasión de vernos desde el 15 de diciembre. No hemos tenido tiempo de reunirnos ni mucho menos para discutir un tema de esa naturaleza. Será tal vez un tema que podamos abordar, pero no lo hemos hecho".

¿Dice que la gente se lo ha pedido?

"Sí, vea las redes. En las redes sociales todo el tiempo están pidiendo eso, he estado en algunos programas en vivo, de esos de interacción en las redes sociales, y lo dicen. Eso nos dicen, pero nosotros no lo hemos discutido".

El senador Monreal también ha criticado la sucesión adelantada en Morena

"Pero es que este es un asunto que fue natural y se fue dando, pero la gente ya hablaba de eso. Después del proceso electoral de 2021 como que fue un asunto natural, como que empezaron a decir ahora sí arranca la carrera rumbo al asunto presidencial.

"Es un tema que está bien que se discuta porque quienes aspiren son personajes públicos y está bien que la gente pueda ir viéndolo para que no haya ninguna sorpresa".