Propone Meade pena máxima a corruptos

Cd. de México.- El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, planteó a los partidos impulsar en el Congreso una reforma para aplicar la pena máxima de cárcel a políticos corruptos.



En la tierra del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, encarcelado por actos de corrupción, el aspirante a la Presidencia consideró que existen al menos cinco pendientes en materia de corrupción que los precandidatos o coaliciones pueden promover desde ahora.

La iniciativa que propone plantea tres puntos: cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos y confiscar dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino también aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados por terceros.



Así como crear una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de que exista consistencia y "evolución lógica" entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.



"Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación. No sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público", apuntó Meade en un mensaje a medios.



Aseguró que él puede acreditar los bienes que tiene, por lo que, afirmó, no existe ninguna simulación de su parte.



"Por educación y por convicción, estoy contra toda forma de corrupción, en particular si ésta viene de quien debe de servir a la sociedad", agregó.



Plantea que los funcionarios que no puedan acreditar su patrimonio, éste sea confiscado de manera inmediata.



Consideró que se ha abusado de la confianza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del servicio público, por lo que debe existir una legislación más dura.



"El combate a la corrupción no puede esperar, por lo que hago un llamado también a los otros precandidatos, a las otras coaliciones y a los otros partidos políticos, a que también se sumen e impulsen esta iniciativa", demandó.



Recordó que las otras tres propuestas son nombrar a los magistrados de las secciones y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción, pues es un asunto que mantiene trunco el Sistema Nacional Anticorrupción.



Además de avanzar en la autonomía del Ministerio Público Federal, así como nombrar a los fiscales General y Anticorrupción, y aprobar una nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de la corrupción.