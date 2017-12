Propone matrimonio a su novia con ayuda de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix se ha convertido en una plataforma que disfrutan por igual diferentes tipos de personas, además de permitirles pasar un rato ameno juntos. Sin embargo la plataforma ha pasado al siguiente nivel al mostrar lo interesada que está en su audiencia al participar en un evento algo peculiar.

En esta ocasión, Netflix fue cómplice de uno de sus usuarios para proponerle matrimonio a su novia por medio de una "entrevista" en la que los grabarían viendo una de sus series favoritas: "Santa Clarita Diet".

De acuerdo con "Huffingtonpost", la novia de Conor, Kamela es fan de Netflix, y especialmente de esa serie en particular, así que su novio le pidió a los protagonistas Drew Barrymore y Timothy Olyphant, que lo ayudarán a pedirle matrimonio.

En la escena, los actores simularon hablar sobre las bondades y defectos del matrimonio, para después dar paso a que Conor entregará el anillo.

Para despistar a la novia, se le dijo que iban a grabar un reality show, pero pronto entendió que se trataba de una sorpresa de Conor.

Netflix publicó en sus redes sociales de Estados Unidos la historia de Conor y Kamela, y la forma en la que se convirtió en cómplice para ese paso de vida para la pareja.

El contenido compartido en Twitter obtuvo más de 830 mil reproducciones, 40 mil 900 Me Gusta y 12 mil 735 retuits.

He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd