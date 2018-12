Propone López Obrador tener extras como reserva

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la ampliación del monto de Ingresos para 2019, pero que el excedente debe manejarse con prudencia y reservarlo para contingencias.

"Yo respeto la decisión que tomaron los legisladores de ampliar el monto de ingresos. Ya se aprobó así, no sé exactamente de cuánto es la cantidad excedente, pienso que debería de manejarse ese excedente con mucha prudencia. Es mejor tenerlo de reserva ante cualquier contingencia para no caer en déficit, no tener problemas, porque también había la mala costumbre de inflar los ingresos, para darle satisfacción a todos, porque también eso era para que nadie protestara, nada más que se inflaban los ingresos. Yo prefiero que eso se mantenga como reserva para no caer en déficit", sostuvo.

Ayer, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en la Cámara de Diputados recaudaron 23 mil 768 millones de pesos adicionales para 2019.

Después de ajustar la estimación del IVA y el ISR, la Cámara de Diputados modificó la Ley de Ingresos de la Federación con 307 votos a favor y 152 en contra, y obtuvo esta bolsa adicional a lo originalmente propuesto por el Ejecutivo federal.

El Mandatario llamó a invertir recursos en programas de desarrollo social y seguridad pública.

"Si se va a invertir que sea en programas productivos, en desarrollo social y que sea para la seguridad pública, que son los problemas que tenemos, que haya empleos, que haya crecimiento, que haya bienestar y que haya seguridad", dijo.