Propone energía con base en basura

"El medio ambiente está abandonado, no hay condiciones para poder disfrutar la ciudad". Brenda Kú Martínez, candidata a Diputada Federal por el PVEM.

Limpiar los canales, ríos y drenes de la ciudad son las principales propuestas que tiene la candidata a Diputada Federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Kú Martínez, por el Distrito 2 en Reynosa.

A un par de semanas de que se realicen las elecciones precisó que su trabajo se enfocará a temas ambientales "el medio ambiente es todo lo que nos rodea y yo me he dado cuenta que todo este sector esta abandonado no hay condiciones para poder disfrutar la ciudad como se debe para salir al parque o para hacer actividades al aire libre´´.

La candidata aseguró que de resultar electa estos temas se tratarán con educación escolar "Sí, no es una tarea sencilla pero estoy convencida que desde la educación se pueden cambiar mentes, ahorita los niños no conocen muy bien el tema, incluso no sabemos nosotros en casa separar la basura y eso a la larga desencadena problemas grandes´´.

Dentro de sus propuestas se incluye la creación de energía con basura, "bueno estoy convencida de que es una propuesta ambiciosa y como tal se tiene que plantear y llevar a votación una vez que sea aprobada requerirá la participación de las empresas en el extranjero´´.

Explicó que para realizar esto se necesitará aumentar el presupuesto que de manera anual se le asigna a la ciudad "no sabemos todavía la cantidad que podamos requerir pero yo me comprometo a traer más dinero a Reynosa para este tema a través de la Comisión de Medio Ambiente, por que la verdad si es muy grave yo muy sinceramente le digo a los ciudadanos en tres años de legislación no se puede ver un resultado del 100 por ciento pero si podemos lograr hasta un 90 si el recurso se fiscaliza´´.

Planteó además la creación de comités ciudadanos para que sean los mismos habitantes quienes se encarguen de mantener áreas verdes "esta fue una propuesta que recibimos por parte de varios ciudadanos en colonias donde nos piden que les demos herramientas necesarias para que ellos mismos sean los que mantengan las áreas verdes y las jardineras limpias, nos dicen que ellos se comprometen pero si no hay recursos no hay forma de hacerlo´´, dentro de esta idea se incluye un ritmo de fumigación constante.

Brenda Kú Martínez también habló sobre otras propuestas en las que su partido se enfocará como la aprobación de la pena de muerte a algunos delincuentes, la creación de bancos de alimentos y apoyos para empresas que opten por contratar a jóvenes sin experiencia.