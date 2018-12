Propone empresario que Ejército y Marina tomen control de calles

"Nos afecta la inseguridad no sólo a los negocios de restaurantes, si no a toda la ciudadanía, yo estoy de acuerdo en que se militarice". Alfonso de León Fuentes, expresidente de CANIRAC.

Recientemente hubo polémica por el tema de la Guardia Nacional, ya que la legisladora Tatiana Clouthier, señaló que con esa medida se militarizaba el país.

Alfonso de León Fuentes, empresario restaurantero y ex presidente de CANIRAC, comentó que se deben tomar medidas drásticas para tratar de controlar el problema que afecta a todos.

"Nos afecta la inseguridad no sólo a los negocios de restaurantes, si no a toda la ciudadanía, yo estoy de acuerdo en que se militarice, que tanto Ejército y Marina tomen el control de la ciudad, porque no es posible que sigan los problemas de robos, asaltos, todos los delitos del fuero común", dijo.

El empresario, explicó que el problema de la inseguridad sigue en la región y es necesario que se cuente con mayores elementos y que sean bien pagados.

"Nosotros seguimos produciendo, dando trabajo, se debe poner más atención, tenemos confianza en el gobierno, se debe controlar este flagelo que nos perjudica a todos, tenemos que esperar y la autoridad debe hacer su trabajo", expresó.