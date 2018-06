Propone empleo para pescadores

Cd. Victoria, Tam.- Desde el 26 de mayo y hasta el 9 de julio quedarán en paro cientos de pescadores camaroneros de Matamoros, por lo cual el diputado local sin partido, Humberto Rangel Vallejo, consideró necesario un programa de empleo temporal que sea implementado por parte de la Secretaría de Pesca del Estado.

"Los 45 días de la veda es un tema que aqueja al sector pesquero, yo creo que Gobierno tendrá que ponerse las pilas y crear empleos temporales para poder ayudarlos y en cuanto se declare la veda ellos puedan estar percibiendo salarios, ayudando o reparando su área de trabajo o su misma comunidad".

El 26 de mayo una comisión de pescadores de camarón de aquel municipio acudió a esta capital para entrevistarse con el secretario de Pesca y Acuacultura, Raúl Ruiz Villegas, y con el director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de Conapesca, César Estrada Neri, tratando de prorrogar siete días la entrada en funciones de la veda.

No obstante los representantes estatal y federal, respectivamente, acordaron con los pescadores dar paso a la veda con la finalidad de no interrumpir el ciclo natural de reproducción del crustáceo, "la veda tiene un fin que es que se reproduzca el camarón, si no hubiera las vedas definitivamente nos acabaríamos el camarón", coincidió el diputado local.