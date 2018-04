Propone CMIC desaparecer las plurinominales

Tampico, Tam. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Tamaulipas se postula porque desaparezcan las diputaciones plurinominales, pues se considera que es un gasto oneroso y los ciudadanos no ven beneficios, pues se trata de legisladores que llegan sin ser votados.

Pedro Rodríguez, integrante de la CMIC informó que los diputados plurinominales no dan certeza a la ciudadanía, además de que es un gasto oneroso que va en perjuicio la economía de México.

"No estamos de acuerdo porque vivimos desde hace mucho tiempo en una crisis económica en donde el recurso no alcanza, cada vez hay mayor necesidad, pero al final son ustedes quienes hacen las leyes y quienes disfrutan del pastel, pero a nosotros no nos da certeza", expuso.

Indicó que antes los legisladores veían por el pueblo y ahora sólo se trata de conveniencias políticas, que no ayudan nada al pueblo.

Por su parte otro integrante de la Cámara, Alejandro Soules dijo que están de acuerdo con el desafuero a legisladores y funcionarios, toda vez que se tiene en entendido que sólo lo utilizan para delinquir y protegerse de la ley.