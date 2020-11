Propone Canaco cárcel contra los irresponsables

Si se llega a un segundo cierre, más del cuarenta por ciento de los negocios que tenemos van a cerrar... José Luis Loperena González, Presidente de CANACO Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La Cámara Nacional de Comercio, delegación Victoria, se pronunció porque el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y el Congreso del Estado, implementen las reformas que sean necesarias con la finalidad de aplicar penas corporales y económicas en aquellos ciudadanos quienes desobedezcan las medidas preventivas contra el Covid-19.

"Los exhorto a que activemos las multas, a que activemos las clausuras, a que activemos las leyes y si no las tenemos, que las creemos y las apliquemos así como lo están haciendo nuestros estados vecinos como Nuevo León, la frontera del Valle de Texas, San Luis Potosí, y muchos estados en la república ya están empezando a meter a la cárcel a quien no use cubrebocas, están empezando a meter multas de 50 mil pesos a quien haga una fiesta o una actividad que rebase los límites que el mismo decreto nos dice", señaló el presidente de CANACO Victoria, José Luis Loperena González.

Indicó que la capital del estado continúa con una tendencia creciente de contagios de la COVID-19, actualmente mantiene el primer lugar en casos activos con 367 -esto representa un 26,61 por ciento del total -; en ese tenor, aseveró que si la tendencia sigue a la alza, para finales del mes de noviembre se estaría publicando un nuevo acuerdo gubernamental en el que se regresaría a fases previas de reactivación económica, lo cual implicaría el cierre de la mayoría de actividades productivas.

"Si se llega a un segundo cierre, más del cuarenta por ciento de los negocios que tenemos van a cerrar... hay muchas empresas, tenemos más de 480 empresas ante el Seguro Social perdidas de registros patronales formales, esto sin incluir todo lo que no está ante el Seguro Social", Loperena González invitó a la población a mantener las medidas de prevención para evitar el crecimiento de la enfermedad, "que analicen actuar de inmediato en el tema de las sanciones a quién lo merezca, no queremos justos por pecadores".

Las multas serían aplicadas en aquellos ciudadanos que no utilicen el cubrebocas en lugares públicos, quienes no obedezcan las medidas de sana distancia en general, y a quienes organicen fiestas o reuniones con exceso de asistentes, "no estamos buscando que cierren las fiestas, no estamos buscando que cierren los comercios, no estamos buscando que se clausure, estamos buscando poder encontrar ese punto de equilibrio sociedad, sectores económicos, y que podamos mantener abiertos".