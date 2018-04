Propone El Bronco cambios a la reforma educativa

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, planteó que es necesario "reformar la reforma educativa" porque para su implementación no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca.

"La reforma educativa no es igual para todas partes. El sistema ha cometido un error, no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, este estado tiene condiciones diferentes y los maestros de Oaxaca quieren ser escuchados; hay que escucharlos, pero también hay que convencerlos que necesitamos cambiar, porque no puede seguir generándose pobreza en Oaxaca y el maestro y le gobierno tienen que escuchar".