Propone AMLO subastar la residencia de Zhenli Ye Gon

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el 11 de agosto se subaste la casa que era propiedad del ciudadano chino-mexicano Zhenli Ye Gon, en las Lomas de Chapultepec, donde en 2007 ocurrió uno de los más grandes decomisos de dinero en la historia reciente de México.

"Llamo a todos los ciudadanos que han hecho su riqueza con trabajo y esfuerzo, que es riqueza bien habida, no mal habida, que participen en la subasta, que nos ayuden para ver si en lugar de 100 (millones) la vendemos en 200 (millones).

"Al que la compre lo vamos a invitar a que entregue aquí el apoyo a municipios pobres, lo que salga de la subasta. De una vez les digo que lo hagamos de este domingo en ocho para que se vayan preparando y juntando su dinerito", indicó el Ejecutivo federal en su conferencia mañanera.

López Obrador indicó que este lunes se entregará un informe sobre los bienes del ciudadano chino-mexicano con los datos de la casa, cuyo valor comercial se estima en 900 millones de pesos. El predio consta de mil 500 metros cuadrados de construcción y mil 200 metros de terreno.

En su oportunidad el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, informó que parte del dinero en efectivo y la casa decomisada al ciudadano chino tuvieron como destino el gobierno del Estado de México.

El presidente de la República comentó que esa casa fue propiedad de un político, del que no quiso dar nombre, y dijo a los representantes de los medios de comunicación que podrían hacer la investigación, y con ello lo ayudaban.

"Si no se ve mal, o sea hay que cuidar la investidura presidencial, háganlo ustedes, no va a costarles trabajo, se los aseguro. Esa casa, muy grande, según la información, era de un político, antes de ser del ciudadano chino-mexicano".

Subrayó que no todo el que tiene es malvado, y que lo que está mal es la riqueza mal habida, pero el que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley merece respeto.

El mandatario aclaró que como gobierno federal ya no se meterá más con ese tema, porque no podrían, porque "no podemos estar indagando cómo ejerció el poder judicial o la procuraduría esos fondos.

"Eso corresponde a los interesados, porque los ciudadanos podrían pedir informe al Instituto de la Transparencia sobre cómo se ejercieron los fondos".

Refirió que el gobierno federal solo puede dar a conocer esa información y si se llegara a detectar alguna irregularidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se podría abrir una investigación.

"Lo que se está informando es lo que se sabe, lo que se indagó y hasta ahí llegamos con este asunto", enfatizó López Obrador.

Hizo un reconocimiento al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, y anunció que en breve tendrá el encargo de ser el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

"Le tengo toda la confianza porque ha actuado con mucho profesionalismo y honestidad", compartió el presidente de la República respecto al funcionario.

En su oportunidad Rodríguez Vargas remarcó que los recursos decomisados a Shenli fueron a parar a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Poder Judicial de la Federación, así como al gobierno del Estado de México.