Propone AMLO en frontera: IVA a 8% y el ISR a 20%

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, negó que vaya a enjuiciar al presidente Enrique Peña Nieto.

Afirmó que no habrá persecución, pues, su fuerte no es la venganza. Buscará acabar con la corrupción, y ver hacia adelante. Sin embargo, dijo que eso es lo que el PRI está pidiendo en el nuevo spot en que piden aplicar la ley.

"Yo no (enjuiciar a Peña Nieto), pero vean el mensaje del PRI, es lo que están pidiendo. El Presidente de la República, independientemente de actuar bajo la Constitución y las leyes, es un dirigente político, y políticamente les puedo decir que no va a haber persecución, no es mi fuerte la venganza, lo que estoy pensando es en acabar con la corrupción y la impunidad y ver adelante", subrayó.

El precandidato presidencial acudió a una reunión con la dirigencia de Morena en Tamaulipas, donde evaluó el avance de la organización en todo lo relacionado en la defensa del voto y, en donde dijo, se ha avanzado con todas las secciones electorales, más de 2000.

Propuso crear una zona libre y franca a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de frontera. Con 30 kilómetros de ancho, desde la línea divisoria hacia adentro del territorio.

"Se va a promover el desarrollo de la frontera. Se va a cobrar el IVA a la mitad, es decir, bajarlo al 8%, bajar el ISR a 20% y en toda la franja aumentar el salario mínimo al doble", dijo.

Tras la reunión, un trío entonó la canción de "Morenita Mía" a Andrés Manuel López, mientras comía en el restaurante El Rancho; escena que el tabasqueño colgó en sus redes sociales mediante un video.

López Obrador también acusó al PRI de atacarlo a través de un spot en radio y televisión. "Me están cucando (provocando), les voy a tomar la palabra, mejor que se estén callados", advirtió.

Después de una reunión privada con la militancia de Morena en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dijo que el nuevo spot del PRI, en el que se indica que ir hacia atrás es perdonar a los delincuentes (con imágenes de la ex dirigente del SNTE Elba Esther Gordillo y el exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia), es conocido entre los publicistas como propaganda subliminal.

"Ahora estoy viendo un mensaje del PRI, me atacan, me echan una indirectamente, eso le llaman los publicistas, propaganda subliminal. Me echan una indirecta que yo no quiero aplicar la ley para castigar a los delincuentes, que ya no sigan diciendo los del PRI porque en una de esas les voy a tomar la palabra y se va a aplicar la ley en contra de los delincuentes.

"Lo que quieren es de que se aplique la ley, dicen ellos, a los delincuentes, me están cucando, les voy a tomar la palabra, entonces mejor que se estén callados, tranquilos, serenos, que no estén con esas cosas. Que no me estén cucando, porque yo estoy en amor y paz, y no voy a perseguir a nadie, estoy diciendo que no es mi fuerte la venganza", expresó.

Luego de su reunión privada, expresó que los más corruptos son los "políticos del PRIAN, ellos están buscando qué se les aplique la ley".

"Los más corruptos en México, los políticos corruptos del PRIAN, los de la mafia del poder. Entre más elevados, más corruptos, entonces qué es lo que andan buscando... allá ellos, lo que sí me llamó la atención fue el mensaje del PRI, está interesante", indicó.

Sobre la investigación de la PGR en contra de Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), la atribuyó a que el panista es parte de la misma mafia y "cuando se reparte mal el botín, hay motín". "Son parte de la misma mafia y le entregaron dinero a Anaya y ahora lo están exhibiendo, fue lo que hicieron con Josefina Vázquez Mota, le dieron dinero para su fundación, mil millones de pesos y luego la exhibieron", dijo.

Dijo que el caso de Anaya debe investigarse, pero también se debe citarse a declarar a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, ambos como exsecretarios de Hacienda, a fin de aclarar el presupuesto de años pasados.