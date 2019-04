Propone AMLO al Infonavit prohibir desalojo de deudores de créditos

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al consejo del Infonavit que se prohíban los desalojos a los beneficiarios de créditos que por problemas económicos no hayan podido ponerse al corriente con sus mensualidades.



El mandatario, en rueda de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, pidió al Infonavit que se den facilidades para que las personas puedan ponerse al día y pagar sus escrituras.



"He dado la instrucción, en lo que corresponde al gobierno, que se proponga en el consejo del Infonavit que no se desaloje a quienes por problemas económicos, sociales, falta de trabajo, pobreza, no han podido ponerse al corriente del pago de sus créditos. Qué no haya desalojos y que se vayan dando opciones que se vaya reestructurando", expresó.