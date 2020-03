Propensa conurbada a COVID-19

Los cubrebocas especiales son sólo para médicos que estarán en contacto con pacientes y estos artículos están agotados María del Carmen Díaz, Jurisdicción Sanitaria Número 2

Tampico, Tam.- La zona sur de Tamaulipas es muy propensa a que llegue el coronavirus, toda vez que es paso de migrantes, cuenta con dos puertos y un aeropuerto internacional, por lo que hay que extremar precauciones ante una amenaza.

María del Carmen Díaz Barrios, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, dijo que ante ello, es mejor no crear psicosis, y extremar las medidas pertinentes, como lo es la higiene en el lavado de manos, y no caer en la mercadotecnia del cubrebocas, pues estos no evitan la enfermedad, mientras que las medidas preventivas sí lo hacen.

Informó que deben acabar los mitos respecto a enfermedades virales y que la actitud puede ser la diferencia que permitirá que no afecten esas enfermedades.

"Si estamos prevenidos y logramos superar la Influenza ningún otro padecimiento nos afectará", expuso.

Hizo énfasis en que "más que usar cubrebocas, la gente debe redoblar acciones de limpieza como el lavado de manos, estornudo con antebrazo, limpiar todas las cosas, no saludar de beso, ni de mano y evitar los lugares públicos".

Asimismo dijo que "la población debe evitar el contacto con otras personas pero sobre todo no deben causar psicosis", mencionó.

Explicó que "los cubrebocas especiales son sólo para médicos que estarán en contacto con pacientes, y estos artículos están agotados, pero que tampoco es necesario, sólo si hay alguien con infección respiratoria deberá ponérselo para que no contagie y tampoco deberá salir de casa hasta que pasen los días de contagio", advirtió.

NO A LA PSICOSIS

Por su parte, el regidor de la fracción de Morena del cabildo de Tampico, Víctor Hugo Peñaloza Hernández, lanzó un llamado para que la ciudadanía no caiga en psicosis ante la llegada del coronavirus o COVID-19. En el ayuntamiento porteño ya toman medidas de prevención.

Dijo tener confianza en que el padecimiento no se extienda en México, además de no caer en compras de pánico, en este caso los cubrebocas, pues se tiene reporte de que están agotadas en farmacias y hasta tiendas de autoservicio.

"Pronto se va a contener y vamos a continuar con nuestra vida cotidiana, no es necesario en este momento contar con cubrebocas, que al tema de la salud se está trabajando en ello para poder establecer si vamos a generar algún problema se crearía una psicosis colectiva y no estamos en ese punto", detalló.