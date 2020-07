Propagó ICE virus con deportaciones

Ciudad de México.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) ha tenido un papel importante en la propagación del coronavirus a través de la detención, traslado y deportación de migrantes indocumentados.

Una investigación realizada por The New York Times en colaboración con The Marshall Project -organización informativa sin fines de lucro- revela cómo las condiciones inseguras en los centros de detención convirtieron a la agencia migratoria en un difusor nacional y global del virus, y cómo la presión de la Administración Trump llevó a los países a acoger a enfermos devueltos.

Treinta migrantes describieron los centros de detención como lugares estrechos e insalubres donde era casi imposible el distanciamiento social, y el equipo de protección era prácticamente inexistente. Al menos cuatro de ellos dijeron que dieron positivo al SARS-CoV-2 tras llegar a sus países de origen (India, Haití, Guatemala y El Salvador).

Tal es el caso de Admild, un haitiano que había contraído la enfermedad dos semanas antes de aterrizar en Puerto Príncipe tras ser deportado. Se contagió en un centro de detención del ICE en Luisiana.

El indocumentado narró al Times que aún mostraba síntomas poco antes de subir al avión que lo llevaría de regreso a Haití.

Hasta ahora, la agencia migratoria ha confirmado alrededor de 3 mil detenidos con coronavirus en sus centros de custodia, aunque las pruebas han sido limitadas.

La investigación de ambos medios rastreó unos 750 vuelos locales para trasladar a detenidos a otros centros migratorios del país, incluidos algunos que estaban enfermos, según el reporte.