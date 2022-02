Pronostican un ´déjà Vu´

El operador de la red de Texas, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, no estuvo a la altura de su nombre el año pasado y aunque esta vez, los apagones generalizados de esa gravedad parecen menos probables, pero eso puede no decir mucho sobre cuán resistente es realmente el sistema, indicó The Wall Street Journal.

El diario dijo que es comprensible que los texanos estén preocupados por la ola de frío de los próximos días, un doloroso déjà vu del año anterior, cuando hubo apagones en el estado que dejaron a millones sin electricidad durante días.

Desde anoche, el operador de la red pronosticaba que la demanda el viernes por la mañana alcanzaría un máximo de unos 73 gigavatios a medida que bajan las temperaturas. Eso es preocupantemente cercano a los 77 GW en demanda que el estado esperaba ver en su punto máximo el año pasado; la red en realidad terminó sirviendo un poco menos de 70 GW en el pico del año pasado porque muchos generadores no pudieron satisfacer la demanda.

El lado positivo aquí es que el pronóstico de ERCOT parece con mucha cautela. El pronóstico bajo para Dallas el viernes por la mañana requería alrededor de 17 grados, por ejemplo. En lo peor de la tormenta del año pasado, la temperatura alcanzó los 2 grados negativos.

También se espera que la duración de la tormenta sea mucho menos severa. Los analistas dijeron que el pronóstico de demanda de ERCOT parecía alto, considerando el pronóstico del tiempo, posiblemente para asegurarse de que haya más generadores disponibles para suministrar electricidad.

A partir del anoche, las condiciones parecían decentes. Había alrededor de 85 GW de generación de energía disponible para funcionar, más que suficiente para satisfacer la demanda esperada, indicó el Journal.

Las centrales eléctricas, en teoría, deberían estar mejor preparadas: el operador de la red dijo el mes pasado que la mayoría de las 324 unidades de generación e instalaciones de transmisión que se probaron pasaron por completo la inspección de las nuevas regulaciones de preparación para el invierno.

La producción de gas natural en Texas ha disminuido casi un 10 por ciento desde fines de enero, según datos de S&P Global Platts, pero Texas registró la mitad de esa producción de gas natural en el pico de la tormenta el año pasado.

El principal punto débil del año pasado fue el suministro de gas natural, y queda un problema fundamental: la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que supervisa la industria del petróleo y el gas, tiene una supervisión regulatoria limitada sobre el gas natural.

"En algunos aspectos, es un proveedor de necesidades públicas, pero no tiene ninguna supervisión regulatoria real en términos de tarifas o provisión de servicio", dijo Beth Garza, investigadora senior del centro de estudios. R Street y ex director del monitor de mercado independiente de ERCOT.

LAS RELACIONES DISFUNCIONALES

Si bien las centrales eléctricas debían prepararse para el invierno antes de este invierno, las compañías de petróleo y gas natural no enfrentarán esos requisitos hasta 2023.

Garza calificó la relación entre ERCOT y TRC como una relación disfuncional y codependiente, y dijo que "dependen entre sí, pero no se entienden".

También hay otras cosas que siguen igual. ERCOT sigue siendo en gran medida una isla de red, con conexiones limitadas a otras, y no ha habido cambio sustanciales en la forma en que se climatizan las casas o se maneja la respuesta a la demanda.

El riesgo de que esta tormenta de invierno provoque apagones generalizados es mucho menos grave. Pero el mayor riesgo es que, si la red de Texas sale prácticamente ilesa este invierno, los tomadores de decisiones la usarán como excusa para detener las mejoras.

