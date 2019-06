Pronostican lluvias torrenciales en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El Sistema de Información Hidrológica del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Conagua pronosticó lluvias torrenciales en el estado de Tamaulipas para los próximos días, esto se encuentra relacionado con la formación de un Sistema de Baja Presión que se localiza a 105 kilómetros de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual probablemente se dirige a los Estados Unidos.

Esto lo dio a conocer el encargado del Sistema de Información Hidrológica del OCGN, Oscar Joel Posada Torres, “ya ocurrió un sistema ciclónico en el océano Atlántico, fue Andrea el cual se formó en el Atlántico norte y duró como cuatro o cinco días de formación pero no tuvo ninguna incidencia, se formó en mar y se disipó en Atlántico, ahora tenemos otro evento en puerta que está catalogado como una baja presión, es un fenómeno desorganizado pero no quiere decir que no provoque problemas”.

El ingeniero Posada Torres adelantó que al parecer el Sistema de Baja Presión bordeará las costas del Golfo de México para internarse en Texas, es decir, a su paso las ondas nubosas impactarán en el estado de Tamaulipas ocasionando lluvias torrenciales, en particular para los municipios de la zona sur como Tampico, Madero, Altamira, Antiguo Morelos y Mante, en Ciudad Victoria se espera un promedio de 50 milímetros de lluvia para este martes.